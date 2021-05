Flora alistas põliste rivaalide heitluses Levadia

Flora asus A. Le Coq Arenal peetud kohtumist juba 10. minutil Konstantin Vassiljevi väravast juhtima. 22. minutil viis Rauno Sappinen Flora 2:0 ette ning kuus minutit hiljem lõi Henrik Ojamaa seisuks 3:0. Teise poolaja alguses avas Robert Kirss Levadia väravaarve, kuid 78. minutil suurendas Flora eduseisu Markus Poom. Lõppseisu vormistas teisel lisaminutil Volodõmõr Baienko.

Levadia jätkab 28 punktiga liigatabeli liidrina, teine on Paide Linnameeskond 24 punktiga. Kahest esimesest neli mängu vähem pidanud Flora on 20 punktiga kolmas.

Uuesti lähevad Flora ja Levadia vastamisi juba laupäeval, kui kohtuvad Tipneri karikafinaalis.

Enne mängu:

Suurrivaalid Levadia ja Flora kohtusid viimati omavahel 25. aprillil, mil Sportland Arenal lepiti väravateta viiki. Enne seda võitis Flora aga viimased viis järjestikust omavahelist kohtumist ning Levadia sai viimati võidurõõmu tunda 2019. aasta maikuus.

Liigatabelis hoiab FCI Levadia 28 punktiga liidrikohta, olles võitnud üheksa ning viigistanud ja kaotanud ühe kohtumise. FC Flora on 17 punktiga kolmas, ent on pidanud koguni neli kohtumist vähem. Flora on võitnud viis ja viigistanud kaks mängu.