Legion naaseb Narvast 3:0 võiduga

Skoori avas 55. minutil Artjom Artjunin, ülejäänud väravad lõi Nikita Andrejev: 71. minutil mängust ja 77. minutil penaltist.

Samade meeskondade esimene omavaheline kohtumine veidi enam kui kuu aega tagasi oli lõppenud 0:0 viigiga.

Tabeliseis: 1. Tallinna FCI Levadia 28 punkti (11 mängust), 2. Paide Linnameeskond 23 (10), 3. Tallinna FC Flora 17 (7), 4. Tallinna JK Legion 17 (12), 5. Nõmme Kalju FC 15 (10), 6. JK Narva Trans 14 (11), 7. FC Kuressaare 10 (11), 8. Tartu JK Tammeka 7 (8), 9. Viljandi JK Tulevik 5 (10), 10. Pärnu JK Vaprus 4 (8).

Enne mängu:

Kaks meeskonda kohtusid viimati aprillis, kui Narvas lepiti väravateta viiki. Viimasest seitsmest omavahelisest mängust on Trans võitnud kolm ja Legion kaks. Viiki on mängitud kahel korral.

Liigatabelis on Legion ja Trans naabrid, hoides vastavalt viiendat ja kuuendat kohta. Legionil on 11 mängust ette näidata 14 punkti, sama palju punkte on ka kohtumise vähem pidanud Narval.