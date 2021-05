Eesti kurlingupaar alustas MM-i võiduga

Esmaspäeva hilisõhtuses mängus kontrollis mängu esimest poolt Eesti ja poolajaks juhiti juba 6:0. Pärast vaheaega õnnestus Jaapanil võtta kolm punkti, aga mängu lõpp kuulus taas Eestile ja mäng lõppes juba seitsme vooruga.

"Oluline oligi hea start saada ja mulle tundus, et suutsime jääoludega kohaneda vastastest kiiremini. Arvestades homseid vastaseid, siis oli hea enesekindlust koguda, sest homme on ees suured mängud," ütles Lill pärast MM-i esimest kohtumist.

Teisipäeval kohtub Eesti esimeses mängus valitseva maailmameistri Rootsiga ja hiljem Ameerika Ühendriikidega. Eesti vastased alustasid MM-i samuti võidukalt: Rootsi oli tulemusega 8:4 parem Soomest, Ameerika Ühendriigid alistas Hiina 11:3.

Eesti ajakava segapaariskurlingu MM-il:

18. mai Eesti vs Rootsi

18. mai Eesti vs USA

19. mai Eesti vs Uus-Meremaa

19. mai Eesti vs Norra

20. mai Eesti vs Hiina

20. mai Eesti vs Soome

21. mai Eesti vs Šveits

21. mai Eesti vs Inglismaa