Eesti kurlingupaar sai MM-il esimese kaotuse

Rootsi alustas mängu hästi, kui röövis esimeses voorus kolm punkti. Seejärel mäng võrdsustus ja pärast viiendat vooru oli seis viigis 4:4. Mängu murrang toimus kuuendas voorus, kui rootslased võtsid maksimaalsed viis punkti ja läksid ette 9:4. Eesti suutis veel kaks silma tagasi võtta, ent lõppsõna jäi siiski tiitlikaitsjatele.

Teisipäeval ootab Eestit ees veel kohtumine Ameerika Ühendriikidega, kes püsib kaotuseta ja kellel kirjas võidud Hiina ja Jaapani üle. Eestil kirjas üks võit ja üks kaotus.

Eesti võistkonna edasine ajakava:

18.05 Eesti vs USA

19.05 Eesti vs Uus-Meremaa

19.05 Eesti vs Norra

20.05 Eesti vs Hiina

20.05 Eesti vs Soome

21.05 Eesti vs Šveits

21.05 Eesti vs Inglismaa