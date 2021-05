Lill kurlingu MM-ist: me ei ole kellelegi lihtsad vastased

Kahe aasta tagusel segapaari MM-il viienda koha saanud Eesti võistkond on koroona tõttu kesiseks jäänud võistlusaastast hoolimata tänavusele MM-ile vastu minnes lootusrikas ja enesekindel. Vähemalt treenida on nad saanud kõrgel tasemel alates augustikuust.

"Konkurents kindlasti on sel aastal suurem kui kaks aastat tagasi, sest võistkondi on vähem, MM-ile pääseb ainult maailma top 20 ja seega kui alagrupis on ainult 10 võistkonda, siis iga mäng on väga raske. Aga ka meie ei ole lihtsad vastased kellelegi," arvas Lill.

Marie Turmann naasis just nädala alguses naiskondlikult MM-ilt ja sai seetõttu kõrges konkurentsis hea kogemuse. "See võistluskogemus oli just väga hea selle mõttega, et ma sain harjutada neid viimaseid viskeid pinge all tegema, kus ma teadsin lihtsalt, et mul ei olegi muud võimalust, kui lihtsalt panna see kivi sinna nii-öelda nupu peale."

Eestiga ühes alagrupis on MM-il olümpiapronks Norra, olümpiahõbe Šveits ja MM-hõbe USA. "Kui grupis on 10 võistkonda, siis ma arvan, et kuus võistkonda on need, kes pretendeerivad alagrupist edasi pääsemise peale ja teisest alagrupist kindlasti Kanada ja Venemaa on põhifavoriidid," sõnas Lill.

Olümpiapääsme kindlustamiseks peab mahtuma seitsme hulka. Vastasel juhul ootab detsembris ees valikturniir, kus läheb jagamisele veel kaks pääset.

MM-turniir algab homme, Eesti kohtub avapäeval Jaapaniga.