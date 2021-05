Eesti kurlingupaar lõpetas MM-i võiduga

Oma viimastes kohtumistes kaotas Eesti Soomele 6:8 ja Šveitsile 5:8, aga lõpetas siis MM-i võiduga Inglismaa üle tulemusega 11:5.

"Elu kõige kehvem segapaaride MM on nüüd meie jaoks möödanik. Pettumus on kõigil – nii treeneritel kui mängijatel – hinges suur, sest ega see ei ole see tulemus, mille järele me siia tulime," nentis Lill. "Eks põhjalikum analüüs tuleb hiljem, miks seekord läks nii nagu läks. Müts maha võistkondade ees, kes meie alagrupist edasi lähevad – Rootsi ei ole ilmaasjata valitsev maailmameister, Šveits ja Norra vastavalt olümpia hõbe ja –pronks."

Eesti alagrupist tagasidki edasipääsu play-off'i ja otse olümpiale Rootsi, Norra ja Šveits.