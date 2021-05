Favoriit Šveits tuli Calgarys taas maailmameistriks

Šveits võitis Calgarys ka põhiturniiri, kui 13 mängust kaotati vaid üks (Rootsile). Seejuures saadi ka põhiturniiril venelannadest 8:6 jagu.

Otse poolfinaali pääsenuna oli Šveits kõigepealt üle Ameerika Ühendriikide naiskonnast 7:3. teises poolfinaalis sai Venemaa kurlinguliidu koondis jagu Rootsist 8:7. Hilisemas pronksimängus alistas USA Rootsi 9:5.

Šveitsi võiduka koondise viimane viskaja oli Alina Pätz, veel kuulusid tiimi kapten Silvana Tirinzoni, Esther Neuenschwander, Melanie Barbezat ja varuvõistleja Carole Howald.

Šveits on ka viimase kümnendi edukaim naiskond. Alates 2012. aastast on võidetud kuus MM-tiitlit, ülejäänud koondistest on Kanada saanud kaks ja Šotimaa ühe esikoha.

Calgary MM-il osales ka Eesti naiskond, kes võitis põhiturniiril ühe ja kaotas 12 kohtumist ning pidi leppima viimase ehk 14. kohaga.