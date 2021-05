Esimeselt MM-ilt naasnud Eesti kurlingunaiskond jäi turniiriga rahule

Naiste maailmameistrivõistlustel Kanadas oma debüüdi teinud kurlingunaiskond naasis pühapäeval Eestisse. 13 mängust võeti üks võit, Saksamaa üle, kuid korralikud lahingud anti paljudele tugevatele vastastele.

"Ise jäime turniiriga tegelikult väga rahule ja just sellepärast, et tippude vastu suutsime ikkagi üpris hästi mängida ja hästi mängus püsida. Kui skoorid küll näitasid, et oli võib-olla lõpus ühepoolsem, siis tegelik mängu sisu oli väga hea ja surusime vastaseid korralikult ka häid viskeid tegema," rääkis naiskonna kapten Marie Turmann ERR-ile.

"Ei olnud ainult see, et vastane viskaks mööda. Me ise mängisime ka väga hästi ja selle üle ongi hea meel, et pärast sellist hooaega, kus tegelikult ühtegi võistlust olnud peale Eesti meistrivõistluste olnud ei ole, suutsime heade vastaste vastu ikkagi väga hästi mängida."

Eesti naiskond mängis nii kõrgel tasemel esmakordselt. Seejuures oligi oluline roll meie kurlingumängijaid juhendavatel välistreeneritel, eriti šotlasel Derek Brownil, kes asus koondistele appi eelmisel suvel.

"Taktikaliselt [oli tema panus] väga suur. Meie uus treener Šotimaalt oskab väga hästi analüüsida vastaseid ja teab nende nõrgemaid külgi ja oskab ka mängude ajal jooksvalt vaadata, mida me võib-olla teistmoodi saaksime teha, et vastast eksimuste poole suruda või siis mida saaksime teha taktikaliselt, et vastane ei saaks kasutada oma taktikat nii palju kui nad tahaksid."

Marie Turmanni ootab järgmisel nädalal ees veel üks tiitlivõistlus, segapaaride MM koos Harri Lillega Šotimaal Aberdeenis.