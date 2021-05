Eesti naiste kurlingukoondise MM sai läbi

Reedel kaotati kõigepealt Jaapanile 6:9. Veel kaheksanda vooru järel juhiti 6:5, kuid üheksandast teenis Jaapan kolm punkti ja viimasest voorust veel ühe.

Viimases mängus tuli tunnistada ka tiitlikaitsja Šveitsi 9:5 paremust. Pärast viiendat vooru oli seis 4:4, kuid järgnevalt mängisid kindlamalt šveitslannad ja viimast viskevooru enam tarvis ei läinud.

Eesti sai MM-turniiril seega ühe võidu ja 12 kaotust. Ainsana alistati lõpuks üheksandaks tulnud Saksamaa koondis.

Põhiturniiri parim oli Šveits (12-1), kelle kannul pääsesid väljalangemismängudele veel Venemaa kurlinguliidu koondis (11-2), Rootsi (10-3), Taani (8-5), USA (7-6) ja Kanada (7-6).

Nende ja Eesti vahele mahtusid ka Lõuna-Korea (7-6), Šotimaa (6-7), Saksamaa (6-7), Hiina (6-7), Jaapan (5-8), Tšehhi (3-10) ja Itaalia (2-11).

Veerandfinaalides jätkavad Taani - USA (võitja kohtub poolfinaalis Šveitsiga) ja Rootsi - Kanada (võitja läheb vastamisi Venemaa kurlinguliidu esindusega).

"Kindlasti olen uhke kogu oma võistkonna ja treenerite üle. Kui mõned üksikud mängud välja jätta, siis olime muidu mängudes sees kuni lõpuni," lausus koondise kapten Marie Turmann kokkuvõtteks.

"Hea meel on selle üle, et saime võidu kätte, kuid saime tõestust, et meist kogenumad suutsid päris mitmed mängud enda kasuks pöörata just tänu sarnastele varasematele kogemustele, mida meil ei olnud. Saime kinnitust, et suudame kõigi vastu mängida ja kõik eksivad."

"Et absoluutset tippu võita, on vaja mängida stabiilselt kõik kümme vooru, mitte kaheksa, üheksa või üheksa ja pool," jätkas ta. "Ühe eksimuse hind on sellel tasemel väga kõrge ja võib maksta võidu. Oli suurepärane kogemus ja oleme võistkonnana siin kindlasti palju kasvanud ja arenenud."

Eesti naiskond mängis MM-il koosseisus kapten Marie Turmann, abikapten Liisa Turmann, Heili Grossmann, Erika Tuvike ja Kerli Laidsalu. Võistkonna treeneriteks on Nicole Strausak (Šveits) ja Derek Brown (Šotimaa).