Eesti kurlingunaiskond alistas Saksamaa ning avas MM-il võiduarve

Eesti oli seejuures enne 10. vooru taga 7:9, aga suutis viimase kivi eelist kasutada ja tulemusega 9:9 viia mängu ekstravooru, milles oli viimase kivi eelis sakslannadel. Eesti ehitas hästi mängu üles, kuid viimane vise jäi 7. MM-i mängivale kogenud Saksamaa kaptenile, kes ebaõnnestus. Eesti röövis seejärel veel kaks punkti ja kogu mäng Eestile seega 11:9.

"Me oleme seda võitu pikalt oodanud. Meil on olnud senini väga tasavägised mängud siin turniiril ja ka valusad kaotused mängu lõppude näol. Me lihtsalt väga-väga tahtsime seda esimest võitu kätte saada. Meil on tiimina väga hea meel, et saime võidupunktid kirja. Üks on selge, võiduta me koju tagasi ei tule ja ka järelejäänud mängudes anname kõigile oma parima lahingu," sõnas koondise kapten Marie Turmann pärast kohtumist.

Naistekoondis kohtub teisipäeval turniiri raames veel Korea ning Itaaliaga.