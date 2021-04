Maijooks toimub tänavu virtuaaljooksuna

Kõik tervisest lugupidavad ja liikumist armastavad inimesed saavad igakevadist traditsiooni au sees hoida ning selle jätkusuutlikkust toetada osaledes 1.-31. maini seitsmekilomeetri pikkusel Tallink Maijooksu või kolmekilomeetrisel RIMI tütarlastejooksu virtuaaljooksul. Jooksusõpradel ja liikumisharrastajatel, kes olid tänavusele suursündmusele ennast juba varem kirja pannud, on võimalik oma osalus üle viia 2022. aastasse või soovi korral osaleda samuti virtuaaljooksul.

Terve maikuu vältaval virtuaaljooksul saab osaleda enda poolt välja valitud rajal kas joostes, käies või kepikõndi tehes. Virtuaaljooksul saab osaleda ilma suure hulgana samaaegselt kokku tulemata. Igaüks saab kehtestatud reegleid järgides Maijooksu seitsme- või tütarlastejooksu kolmekilomeetri pikkuse distantsi läbida enda väljavalitud marsruudil omale sobival ajal. Kavas on ka möödunud aastal väga populaarseks osutunud virtuaalsed lastejooksud. Pärast valitud distantsi läbimist tuleb osalejal jooks.ee iseteeninduskeskkonnas seda kinnitada. Kõigile virtuaaljooksul osalejatele saadetakse posti teel unikaalne medal ning toetajate poolne kingitus.

Maijooksu medalid on sel aastal ajendatud elulille sümbolist, mis aitab inimesi liita ja tekitab sünergiat ka üksteisest eemal olles, sobides suurepäraselt virtuaaljooksu osavõtjate motivatsiooni tõstma. Elulill on geomeetriline sümbol, mille ringidest moodustatud muster loob kujutised täiesti sümmeetrilistest lilledest. Usutakse, et elulille sümbol kätkeb endas elu ja kõigi omavahelist seost. Elulille spirituaalsest tähendusest lähtuvalt öeldakse, et selle sümboli lähedus aitab paranda tähelepanu ja keskendumisvõimet. Seega on kõigil unikaalse medali võitnutel lootus olla veelgi loomingulisem, fokusseeritum ja teotahtelisem.

Tallink Maijooksu virtuaaljooks koos RIMI tütarlastejooksu ja lastejooksudega toimuvad 1.-31. maini 2021. Registreerida saab internetilehel www.jooks.ee.

Maijooks on Eesti läbi aegade osavõturohkeim ja kõige pikema traditsiooniga naistele suunatud tervise- ja liikumissündmus, millel on kolmekümne kolme aasta jooksul sportlikult aega veetnud üle kahesaja tuhande tubli naise. Esimene Maijooks toimus juba 1988. aastal.