Robert Rooba superhoog ei ole JYP-i jaoks piisav

JYP võõrustas laupäeval Helsingi IFK-d, kellele jäi alla 4:5 (3:2, 1:1, 0:2). Rooba viskas seitsmendal minutil kohtumise avavärava ja tegi 11. minutil arvulisest ülekaalust seisuks 3:1.

Kolmel korral kahe väravaga juhtima asunud JYP mängis iga kord edu maha ja Ville-Valtteri Leskineni (HIFK) tabamus kaks minutit ja 12 sekundit enne lõppu kuulutas võitu külalistele.

JYP on Soome kõrgliigas 28 punktiga kindlalt viimane, seejuures on meeskond kaotanud üheksa kohtumist järjest, neist kaheksa normaalajal. Vahetult ees olevad Mikkeli Jukurit ja Hämeenlinna on teeninud kümme punkti enam.

Sellest hoolimata on Rooba näidanud kaheksa päeva jooksul karjääri resultatiivseimat vormi - nelja kohtumise peale on eestlane visanud kuus väravat. Kokku on tal sel hooajal 36 mänguga 22 resultatiivsuspunkti (16 väravat ja kuus tulemuslikku söötu).