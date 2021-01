Dmitri Kruglov ei jätka FCI Levadias

Levadias mängis Kruglov kõigepealt perioodil 2003-2005, seejärel 2013-2014, 2014-2015, oli 2016-2017 FCI Tallinnas ning Infoneti ja Levadia liitumise järel uuesti alates 2018. aastast rohelises särgis.

"Dmitri Kruglovi näol on tegemist nii Eesti koondise, Premium liiga kui FCI Levadia tõelise legendiga! Tema siirdumine 2005. aastal Moskva Lokomotivi koosseisu on tänaseni üks meie klubi tähtsamaid teetähiseid," lausus FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko klubi kodulehekülje vahendusel.

"Oleme Dmitrile tema ülimalt professionaalse suhtumise, pikaajalise pühendumise ja viljaka koostöö eest väga tänulikud! Soovime talle edasiseks parimat ja palju kordaminekuid! Loodan väga, et tulevikus jätkub FCI Levadia ja Dmitri vaheline meeldiv koostöö uues rollis."

Levadia särgis tuli Kruglov kolm korda Eesti meistriks ja kolm korda karikavõitjaks. FCI Tallinna päevilt lisandub veel üks meistritiitel ja karikavõit.

"Väga tore on trennis tagasi olla, igatsus jalgpalli vastu oli suur," lausus Kruglov eelmisel nädalal Soccernet.ee-le. "Juba augustikuus öeldi mulle, et treener on minu jätkamisest huvitatud. Praegu mul Levadiaga lepingut pole, aga mul lubati siin trenni teha."

"Kindlasti olen ma kõigi jaoks saadaval, aga ma pole kellegagi läbi rääkinud ja ootan Levadia pakkumist. See on prioriteet."

Eesti koondises on vasakkaitsja ja vasakääre positsioonil tegutsenud Kruglov pidanud 114 kohtumist ja löönud neli väravat.