Jalgpalli meistriliiga uue hooaja avab tiitlikaitsja Flora ja Vapruse mäng

Avavoorus kohtuvad veel 6. märtsil Nõmme Kalju FC – Viljandi JK Tulevik, Tartu JK Tammeka – JK Narva Trans ja Tallinna FCI Levadia – FC Kuressaare. Pühapäeval, 7. märtsil läheb Tallinna JK Legion vastamisi Paide Linnameeskonnaga.

Traditsiooniline hooaja avamäng, Superkarikafinaal leiab aset pühapäeval, 28. veebruaril Sportland Arenal, kus lähevad vastamisi Tallinna FC Flora ja Paide Linnameeskond. Samal päeval toimub ka jalgpallihooaja avaüritus, kus loositakse meeste karikavõistluste 1/4-finaalide vastasseisud. Tipneri karikavõistluste veerandfinaalid peetakse 9. ja 10. märtsil ning poolfinaalid toimuvad 11. ja 12. mail.

Eesti klubijalgpalli pidupäev, kus selguvad nii meeste kui ka naiste karikavõitjad ning U-19 eliitliiga võitja, toimub laupäeval, 22. mail A. Le Coq Arenal.

Premium liiga viimase vooru kohtumised on planeeritud laupäevale, 6. novembrile. Tavapäraselt on kalendris ette nähtud alternatiivid selleks, kui Eesti klubid pääsevad eurosarjas edasi, eraldi kalendri variant on ka olukorraks, kui Eesti klubi pääseb eurosarja alagrupiturniirile.

Ka uuel hooajal näitavad Eesti Rahvusringhäälingu kanalid valik Premium liiga mänge.