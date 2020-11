Kristal neljandast kohast: meeskond on kindlasti võimeline paremaks

"Tööd me tegime väljakul kõvasti. Alustasime mängu väga hästi, aga niisuguse päris teravuseni me täna ei jõudnud, Levadia kaitses ka väga hästi," ütles Nõmme Kalju peatreener Marko Kristal intervjuus ERR-ile. "Meil hooaeg on selline olnudki, et ees ei suuda ära lüüa ja taga niisugust eksimust on väga keeruline heastada."

Kui suur pettumus on neljas koht peatreenerile? "Mina isiklikult jään neljandaks, meeskond jääb neljandaks, klubi jääb neljandaks... loomulikult on! Ükskõik, mis siin nagu see hooaeg on juhtunud, koroonad ja asjad, aga loomulikult pettumus, sest tegelikult on meeskond kindlasti võimeline paremaks," ütles Kristal.