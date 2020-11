Vassiljev: Floraga kohtumiseks suudavad mängijad end ise hästi häälestada

Jalgpalli Premium liiga eelviimases voorus alistas FCI Levadia Hiiu staadionil toimunud kohtumises Nõmme Kalju tulemusega 2:0. See tähendab, et Levadial on veel võimalik Paidet teisel kohal püüda, selleks tuleb aga kindlasti võita mõlemad järgmise nädala mängud Floraga.

"See, et ka Paide täna kaotas (FC Florale 1:7) tekitab meis lisapinget viimases mängus Nõmme Kaljuga. Me peame nüüd kaks võitu järgmise kahe mänguga saavutama," ütles Levadia peatreener Vldaimir Vassiljev intervjuus ERR-ile.

Järgmisena läheb Levadia kahel korral vastamisi juba meistritiitli kindlustanud Floraga. "Ma arvan, et nendele kahele mängule ei peagi kuidagi meeskonda häälestama. Iseenesest juba Floraga mäng on selline derbi, millele mängijad ise suudavad ennast niimoodi häälestada, et nad lähevad võitma neid mänge. Kui me mängime niimoodi, nagu planeerisime, nagu tänagi, ma arvan, et hea lahing tuleb. Floraga ei ole kerge mängida. Nad panustavad kontrate peale, aga ma arvan, et kui me likvideerime nende kontrarünnakud, siis me võime saada need kuus punkti."

Liigatabelis on Levadial 57 punkti ning teisel kohal paikneval Paide Linnameeskonnast jäädakse nüüd kaks mängu enne hooaja lõppu nelja silma kaugusele. Nõmme Kalju jätkab 49 punktiga neljandal positsioonil.