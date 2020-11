Kui avapoolajal väravaid ei nähtud, siis teisel pani oma paremuse siiski maksma liigatabelis kolmandal kohal paiknev Levadia, kui 81. minutil oli täpne Aime Marcelin Gando Biala. Neljandal üleminutil lõi teise värava Karl Rudolf Õigus.

"Me oleme Nõmme Kalju vastu pikalt hädas olnud, väga hea meel, et täna võitsime," ütles Õigus peale kohtumist. "Praegu puhkame päeva ja hakkame Florat analüüsima. Me oleme praegu heas hoos ja pole ammu kaotanud. Anname kindlasti veel kõvad lahingud."

Liigatabelis on Levadial 57 punkti ning teisel kohal paikneval Paide Linnameeskonnast jäädakse nüüd kaks mängu enne hooaja lõppu nelja silma kaugusele. Nõmme Kalju jätkab 49 punktiga neljandal positsioonil.

Levadia kohtub juba meistritiitli kindlustanud FC Floraga esmalt kodus 2. detsembril ja seejärel võõrsil 6. detsembril. Samal päeval lähevad vastamisi ka Paide Linnameeskond ja Nõmme Kalju.

Enne kohtumist: Liigatabelis neljandal kohal olev Kalju jääb kolmandal real paiknevast Levadiast maha viie punktiga ja Levadial on veel ka üks mäng varuks – kolmapäeval mängitakse tagantjärele 22. vooru kohtumine FC Floraga.

Sel hooajal on mõlemad meeskonnad teineteise vastu võidurõõmu tundnud, kui juunis teenis 2:0 võidu Kalju ja septembris võttis Levadia 2:1 revanši. Juuli alguses toimunud kohtumine lõppes 1:1 viigiga.

Mängueelsed kommentaarid:

Kalju treener Marko Kristal: "Viimane kodumäng sel hooajal ja meie eesmärk on näidata distsiplineeritud ning meeskondlikku mängu oma toetajatele."

Kalju mängija Mikk Reintam: "Eelnevad mängud ei ole läinud nii nagu meeskond tahab. Pühapäeval läheme väljakule võitlema ning jätame punktid Hiiule."

Levadia treener Vladimir Vassiljev: "Ootame mängu Kaljuga põnevusega. Vaatamata sellele, et meil jätavad kolm mängijat kollaste kaartide tõttu eelseisva kohtumise vahele, on meeskond väga motiveeritud ja läheb väljakule võidu järele.".

Levadia mängija Juri Kolomoiets: "Läheme mängule eesmärgiga võit välja võidelda, ühtlasi kindlustada vähemalt pronksmedal ning jätkata võitlust hõbeda eest."