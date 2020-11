Rooba andis resultatiivse söödu, aga JYP-i mõõn jätkub

Teisel kolmandikul kaks karistusminutit saanud Rooba osales kolmandal perioodil JYP-i kolmanda värava vormistamises. Jerry Turkulaineni arvulisest ülekaalust visatud tabamusele andis ta tulemusliku söödu.

Roobale oli tegemist teise resultatiivsuspunktiga viimase kolme mängu jooksul ning tänavusel hooajal on ta 17 kohtumisega saanud seitse punkti ehk neli väravat ja kolm tulemuslikku söötu.

JYP-il tervikuna on aga mõõn, sest viimasest kümnest kohtumisest on kaotatud koguni üheksa ja viimase kolme mängu peale on vastastel lastud visata 19 väravat.

Liigatabelis on JYP 17 punktiga 11. kohal ehk esimesena play-off'i joone all. Teisipäevane vastane Oulu Kärpat kerkis 28 punktiga viiendaks ja liigat juhib 39 silmaga Tampere Ilves.