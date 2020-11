Tarjei Bö kaotas Christiansenile ühisstardiga sõidus vaid sekundiga

Traditsiooniline rahvusvaheline hooaja alguse võistlus Sjusjöenis jäi koroonaviiruse tõttu ära, kuid koondislased panid end isekeskis proovile, kus mehi oli stardis 16 ning naisi 18.

Mehed võistlesid ühisstardiga sõidus 5x3 kilomeetrit ning kaks trahviringi sõitnud Christiansen jõudis finišisse ajaga 36.29. Teise koha sai Tarjei Bö, kes näitas end heas valguses ka päev varem peetud sprindivõistlusel. Samuti kaks korda lasketiirus eksinud Tarjei Bö kaotas võitjale ühe sekundiga. Kolmanda koha sai kahe viimase hooaja MK-sarja üldvõitja Johannes Thingnes Bö (4; 36.41).

"Mul on hea meel, et suutsin Tarjei lõpuni enda selja taga hoida. See tähendab, et vorm on tõusuteel," rääkis Christiansen.

Naiste ühisstardiga sõidu võitis sarnaselt sprindile tänavuste maailmameistrivõistluste valitseja, veebruaris Anterselvas viis kuldmedalit ja kaks pronksi võitnud Marte Olsbu Röiseland, kes läbis 5x2,5 km ajaga 33.22. Lasketiirus eksis ta seejuures vaid korra.

"Ma olen väga õnnelik, sest tegin kahe päeva jooksul kaks väga head sõitu. See toob MK-etappide eel enesekindlust," ütles Röiseland.

Röiselandi järel sai teise koha Ida Lien (1; 34.15) ja kolmanda koha Tiril Eckhof (4; 34.41).