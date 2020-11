Võidukas Paide Linnameeskond kindlustas esmakordselt koha esikolmikus

Paide eest olid resultatiivsed Edrisa Lubega (6. minutil), Kevin Kauber (20.) ja Henri Anier (61. ja 70. penaltist). Narva Transi täpsete tabamuste autoriks oli Arseni Kovaltšuk (36. ja 90.). Varem ei ole Paide Eesti meistriliigas kolme sekka jõudnud.

Päeva teises kohtumises sai JK Tallinna Kalev koduväljakul jagu Viljandi JK Tulevikust tulemusega 1:0. Mängu ainsa värava lõi Marek Kaljumäe.

Liigatabelis on Paidel 27 kohtumisega kogutud 60 punkti, millega hoitakse teist kohta. Esikohal on 25 mänguga 68 silma kogunud Tallinna FC Flora ning kolmandal kohal 25 kohtumisega 50 punkti kogunud Tallinna FCI Levadia. Viljandi Tulevik (27 kohtumist, 30 punkti) on kuuendal, Narva Trans (27, 21) kaheksandal ja Tallinna Kalev (27, 18) kümnendal positsioonil.