Levadia jätkab põhimeestega lepingute pikendamist

Õigus sõnas lepingu pikendamise järel, et kõige enam tunneb ta heameelt klubi- ja treeneritepoolse usalduse üle. "Mul on hea meel sõlmida uus leping klubiga, kes mind usaldab. Loodan, et suudan platsil resultatiivsuspunktidega näidata, et olen seda usaldust väärt. Levadia on klubi, mille najal soovin jõuda Eesti A-koondisesse ning teha ka järgmine samm välismaale. Soovime lõpetada hooaja positiivsete tulemustega ning järgnevatel aastatel tuua Maarjamäele tagasi kõik ihaldatud karikad," ütles Õigus Soccernet.ee-le.

Õigus liitus FCI Levadiaga 2018. aasta suvel Tartu FC Santosest.

