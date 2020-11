Puri päästis kuuendal lisaminutil Kalju kaotusest Kuressaarele

Võõrustaja Kuressaare asus 11. minutil Mattias Männilaane väravast juhtima ja suutis edu peaaegu lõpuni hoida, kuid kuuendal lisaminutil suunas Sander Puri Igor Subbotini antud nurgalöögi peaga võrku ja päästis Kalju kaotusest.

Liigatabelis on Kalju 49 punktiga neljas, jäädes kolmandal kohal paiknevast Levadiast küll vaid punktiga maha, kuid Levadia on neist kaks mängu vähem pidanud. Kuressaare on 20 punktiga eelviimasel ehk üheksandal kohal, jäädes punktiga maha ühe mängu vähem pidanud Narva Transist.