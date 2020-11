Levadia sai Legioni üle raske võidu

Markus Jürgenson viis Levadia penaltist 36. minutil juhtima, kaks minutit hiljem oli täpne Bogdan Vaštšuk. Legioni värava lõi 81. minutil penaltist Nikita Andrejev, kellel oli kohtumise jooksul veel mitmeid võimalusi võrku sahistada.

27 mängu pidanud Paidel on liigatabelis teisena 60 punkti, ühe kohtumise vähem mänginud Levadial on nüüd 53 silma. Legion on 25 punktiga seitsmes.