Premium liigas läheneb lõpule kolmas ring

Voor saab alguse laupäeval kell 13.00, kui FC Kuressaare võõrustab koduplatsil Nõmme Kaljut. Enne laupäeva hoiab Kuressaare 19 punktiga 9. kohta ning Kalju leiab end 48 punkti juures 4. tabelirealt. See tähendab, et punktilisa vajavad mõlemad tiimid. Nimelt on Kuressaarel käimas püsimajäämise heitlus, kus 10. kohal paiknev Tallinna Kalev jääb neist maha nelja silmaga ning 8. kohta hoidvast Narva Transist lahutab saarlasi omakorda vaid kaks punkti. Kalju seevastu peab tabeli esimeses pooles medaliheitlust, kus ühe enampeetud mängu juures jäädakse Levadiast maha kahe punktiga. Paidest lahutab neid sama mängu arvude juures aga juba üheksa silma, mis tähendab, et punktikaotusi enam lubada ei tohi.

Kui esialgu pidi laupäeval kell 13.00 avavile saama ka TJK Legioni ning FCI Levadia vaheline heitlus, siis Levadia meeskonna isolatsioonikohustuse tõttu lükkus antud matš 14. novembri peale. Seega ootab sel nädalavahetusel hetkeseisuga ees neli Premium liiga matši, millest kolm leiavad aset pühapäeval.

Pühapäeval kell 13.00 kõlabki samaaegselt avavile Tallinna Kalev – Viljandi Tulevik ning Paide Linnameeskond – Narva Trans vahelistes mõõduvõttudes. Kui Tallinna Kalev võitleb liigasse püsimajäämise nimel, siis Tulevikul on sel hooajal võidelda jäänud veel 5.-6. koha eest, kus hetkel Tartu Tammekast ühe punktiga maha jäädakse. Paide Linnameeskond omakorda soovib kindlustada tabeli teist positsiooni ja Narva Trans loodab selja taga hoida 9. ja 10. kohalt lähenevad Kuressaare ja Kalevi.

Nädalavahetuse viimane mäng saab alguse pühapäeval kell 15.00, kui ETV2 telemängus astuvad Tamme staadioni murule Tartu Tammeka ja FC Flora. Tabeliliider FC Flora hoiab hetkel 25 mängust kogutud 68 punktiga Premium liiga esikohta, Tammeka leiab end aga 31 silmaga 5. tabelirealt. Senise hooaja esimeses omavahelises kohtumises suutis Tammeka A. Le Coq Arenal välja võidelda 0:0 viigi, augusti keskel lahkus Flora aga Tamme staadionilt 3:1 võiduga. Millise skooriga lõpeb seekordne duell, selgubki juba pühapäeva pärastlõunal.

Kui tavapäraselt koosneb Premium liiga hooaeg 36 voorust, siis koroonaviirusest tingitud pausi tõttu otsustas jalgpalliliit maikuus hooaega lühendada. Kõik Premium liiga klubid kiitsid heaks uue süsteemi, mille põhjal peetakse esmalt kolm ringi (kokku 27 mängu), misjärel mängivad 1.-6. kohal ning 7.-10. kohal asuvad meeskonnad veel ühe ringi. Lisaringi võetakse varem teenitud punktid kaasa. See tähendab, et esikuuik peab hooaja jooksul 32 ja teised 30 mängu.

Premium liiga 27. vooru mängud:

Laupäev, 7. november:

kell 13.00 FC Kuressaare - Nõmme Kalju FC – OTSE: Soccernet.ee

Pühapäev, 8. november:

kell 13.00 JK Tallinna Kalev - Viljandi JK Tulevik – OTSE: Jalgpall.ee

kell 13.00 Paide Linnameeskond - JK Narva Trans – OTSE: Soccernet.ee

kell 15.00 Tartu JK Tammeka - Tallinna FC Flora– OTSE: ETV2

Laupäev, 14. november:

kell 13.00 Tallinna JK Legion - Tallinna FCI Levadia – OTSE: Jalgpall.ee