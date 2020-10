Kõik väravad visati normaalaja viimase 23 minutiga, Everesti kasuks skooris kahel korral Jegor Antonenko. Karistusvisete seerias oli otsustava tabamuse autor Rodion Galimzjanov.

Narva PSK oli kodus koguni 10:0 (1:0, 3:0, 6:0) üle HC Vipersist. Neli väravat kirjutati Kirill Ilini nimele.

HC Everestil on neljast mängust kuus punkti. Ülejäänud võistkondadel on mängitud kolm kohtumist: Pantril on viis, Välk 494-l kolm, Narva PSK-l kaks ja Vipersil samuti kaks punkti.