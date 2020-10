Premium liigas ootab ees Flora ja Kalju vastasseis

Voor saab alguse laupäeva pärastlõunal, kui kell 13.00 kõlab avavile Tallinna Kalev – Narva Trans ning Viljandi Tulevik – TJK Legion vahelistes kohtumistes. Kalevi ja Transi vahelises kohtumises võitlevad mõlemad meeskonnad liigasse püsimajäämise nimel. Hetkel hoiab Kalev 12 silmaga 10. positsiooni, Trans paikneb 21 punktiga 8. tabelireal, edestades 9. koha meeskonda FC Kuressaaret kahe punktiga.

Tuleviku ja Legioni vahelises matšis saame näha aga tabelinaabrite lahingut. Pärast 25. vooru 6. tabelireale langenud Tulevik on hetkel kogunud 29 punkti, Legion paikneb nende selja taga 24 silmaga. Senise hooaja omavahelistes kohtumistes on mõlemal meeskonnal õnnestunud võtta üks võit. Nimelt teenis Tulevik juuni keskel Kadrioru staadionilt 2:0 võidu, kuid augusti alguses oli Legion omakorda võõral väljakul Viljandist skooriga 2:0 üle.

Kolmandas homses matšis lähevad kell 16.00 vastamisi FCI Levadia ning Tartu Tammeka. Hetkel vastavalt 4. ja 5. positsioonil paiknevad Levadia ning Tammeka on sel hooajal omavahel kohtunud kahel korral ning mõlemal puhul on vastasseis lõppenud viigiseisul. Juuni keskel lõppes A. Le Coq Arenal peetud kohtumine skooriga 2:2 ning kaks kuud hiljem jäi kohtumine Tamme staadionil viiki 1:1. Kui 31 punkti kogunud Tammeka loodab kinni hoida 5. tabelireast, siis 47 punktiga Levadia vajab medalikonkurentsis püsimiseks kahtlemata võidupunkte.

Pühapäevane mängupäev algab kell 13.00, kui Paide Linnameeskond võtab koduplatsil vastu FC Kuressaare. Viimati käis Paide väljakul kolmapäeval, kui võõrsil jäädi 0:1 alla FC Florale, misläbi lõppes ka nende 11-mänguline võiduseeria. Kuressaare seevastu soovib lõpetada seeria, kus võiduta on oldud juba 15 järjestikust liigamängu. Viimati teeniti Premium liigas võidupunktid 1. juulil, kui kodumurul alistati 3:0 Viljandi Tulevik.

Vooru keskses kohtumises lähevad pühapäeval kell 15.00 vastamisi FC Flora ning Nõmme Kalju. Tabeliliider FC Flora võiduseeria Premium liigas pikenes pärast kolmapäeva juba 13-mänguliseks ning tiitlikursil liikumiseks loodetakse seeriat pikendada ka Nõmme Kalju vastu, kes sel hooajal juba kahel korral skooriga 2:1 alistada on õnnestunud. Nõmme Kalju seevastu jahib punktilisa, et hoida selja taga FCI Levadia, kellega hetkel 3.-4. kohta jagatakse. Kaljul on sealjuures Levadiaga võrreldes üks mäng enam peetud. Teisel kohal paiknevast Paidest jääb Kalju omakorda maha seitsme silmaga.

Kui tavapäraselt koosneb Premium liiga hooaeg 36 voorust, siis koroonaviirusest tingitud pausi tõttu otsustas jalgpalliliit maikuus hooaega lühendada. Kõik Premium liiga klubid kiitsid heaks uue süsteemi, mille põhjal peetakse esmalt kolm ringi (kokku 27 mängu), misjärel mängivad 1.-6. kohal ning 7.-10. kohal asuvad meeskonnad veel ühe ringi. Lisaringi võetakse varem teenitud punktid kaasa. See tähendab, et esikuuik peab hooaja jooksul 32 ja teised 30 mängu.

Premium liiga 26. vooru mängud:

Laupäev, 31. oktoober:

kell 13.00 JK Tallinna Kalev - JK Narva Trans

kell 13.00 Viljandi JK Tulevik - Tallinna JK Legion

kell 16.00 Tallinna FCI Levadia - Tartu JK Tammeka

Pühapäev, 1. november:

kell 13.00 Paide Linnameeskond - FC Kuressaare

kell 15.00 Tallinna FC Flora - Nõmme Kalju FC