Tallinnas toimuma pidanud jäähoki U-20 MM-turniir jääb ära

Peetakse üksnes eliitliiga võistlus, kõik madalamad U-20 vanuseklassi meeste turniirid jäävad ära. Samuti jäävad ära kõik kuni 18-aastaste neidude MM-turniirid.

IIHF-i nõukogu järgis ekspertrühma soovitusi, kelle suurimaks murekohaks on võõrustajate võime korraldada turniiri turvalises keskkonnas ja finantsriskid, mis võivad kaasneda turniiride hilisemate tühistamistega.

''Nõue, et kõik võõrustajad korraldaksid turniiri ''mulli sees'', ei ole madalamate divisjonide turniiride korraldajate seisukohast praktiline, kuna mitmed organiseerijamaad on juba COVID-19 tõttu keerulises majanduslikus olukorras,'' kommenteeris IIHF-i president Rene Fasel.

''IIHF-il ei ole vajalikke ressursse, millega korraldajamaid toetada, et sellise suurürituse toimumise miinimumtasemel tervise- ja ohutusnõuded täidetud oleksid.''

Samuti võeti arvesse praeguseid reisiriske ning -piiranguid ja testimisnõudeid, mis on samuti olulised majanduslikud tegurid. "Kui otsustame turniirid juba praegu tühistada, saame vältida olukorda, kus korraldajariik peab turniiri ettevalmistamisele tarbetuid kulutusi tegema, " lisas Fasel.

"Suuremas pildis on neil võimalik see ressurss suunata algavale hooajale ja keskenduda kohalikule arengule, et järgmisel hooajal veelgi tugevamalt rahvusvahelisi mänge mängida."

Rene Fasel kinnitas, et IIHF nõukogu kaalub COVID-19 abifondi loomist, aitamaks alaliite, kes ärajäänud turniire korraldanuks või neil osalenuks.

Praeguse otsuse kohaselt on täiskasvanute ja noormeeste U-18 vanuseklassi turniirid plaanipäraselt toimumas.