Pokljukas hiilanud laskesuusataja isa vajus mootorsaaniga läbi jää ja jäi kadunuks

Prantsusmaa päevaleht Vosges Matin kirjutab, et teisipäeva õhtul sõitsid kaheksa prantslast ja nende kanadalasest giid Põhja-Quebecis mootorsaanidel üle jõe, kui jää nende raskuse all murdus. Kolm Alsace'ist pärit meest pääsesid, aga giid suri öösel haiglas ning ülejäänud viit meest ei ole siiani leitud.

Neljapäeval avaldas leht, et üks kadunuks jäänud prantslastest on 58-aastane Gilles Claude, laskesuusatajate Fabien, Emilien ja Belgia lipu all võistleva Florent Claude'i isa.

Otsingud Quebeci linnast veidi enam kui 200 km kaugusel jätkuvad, kuigi on raskendatud, sest üks päästehelikopterist kukkus kolmapäeval vette. Üksi pardal viibinud piloodi elu ei ole ohus. Kohaliku omavalitsuse juhi sõnul leidis õnnetus aset alal, kus ei tohiks mootorsaaniga jääle minna, sest see ei pruugi ka talvel olla piisavalt paks.

Un jour spécial ????, et Une étoile qui nous accompagnera toute notre vie ???? ????, on t'aime papa ???????????? pic.twitter.com/oIsIiBleQ8 — Fabien Claude (@fabien_claude1) January 23, 2020