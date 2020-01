Piiroja Pärnu JK lõpust: see ei olnud rahaliselt enam võimalik

Viimasel kahel aastal Flora näol endale kõva konkurendi saanud Pärnu enam naiste jalgpalli ei valitsenud, kuid lõpetas sellegipoolest kaks viimast aastat hõbemedaliga. Ootamatult teatati detsembri lõpus, et tuleval hooajal liigades enam ei mängita. Klubi sõnul kääris otsus kuluaarides aga juba ammu.

"Kogu elu on Tallinnasse kolinud, samamoodi ka meil," tunnistas ERR-ile klubi president Raio Piiroja. "Enamus naiskonnast elas Tallinnas ja see tähendas klubi jaoks seda, et oli vaja kahte peatreenerit, kahte bussi - kõike topelt. Nii ei saanud edasi minna, see ei olnud rahaliselt enam võimalik."

Järelkasvu on Pärnul pool grupitäit tüdrukuid, kellega alustatakse kõige madalamalt. "Eks peame ka endale tuhka pähe raputama," tõdes Piiroja. "Klubi poolt on pikka aega olnud naiste järelkasvuga suured probleemid, mida ei ole suudetud õigel ajal lahendada. See, kuhu oleme välja jõudnud, on nüüd paratamatus."

Jalgpalliliit tunnistas, et oli murega kursis ja püüdis Pärnut aidata, kuid mõistab klubi rasket otsust. Siiski tuntakse heameelt selle üle, et vähemalt pallurid jalgpallist ei kao, vaid leiavad uued koduklubid.

"Lõppkokkuvõttes oli [lahendus] mängijate poole pealt positiivne," arvab jalgpalliliidu peasekretär Anne Rei. "Suhtlesime väga tihedalt nii klubide kui mängijate esindajatega, et leida lahendus ja et mängijad ei kannataks."

Rei sõnul jätkab meistriliiga endiselt kaheksa naiskonnaga ning supp Pärnu loobumise tõttu lahjemaks muutunud ei ole. "Mina ütleks vastupidi: täna on meistriliigas klubid, kellel on sarnaselt meeste jalgpalli algusele reaalne tugev naiste jalgpalli püramiid," sõnas Rei. "Ei ole võimalik ainult võistkonnana läbi lüüa kõrgel tasemel. Meil on tulnud juurde väga palju klubisid, kus on naiste jalgpallis olemas püramiid ehk esindusvõistkond ja arvestatav noortetöö."

Pärnakatest jätkab meistriliigas Vapruse naiskond.