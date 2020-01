Fourcade: lõikasin sellest kasu, et Bö ei startinud

"Hoolimata Oberhofi kehvadest tingimustest olen ma väga rahul," rääkis Fourcade peale võistlust. "Mu strateegia oli väga hea. Kindlasti lõikasin sellest kasu, et Johannes Thingnes Bö ei startinud, sest kui ta on kohal, tead, et pead kohe alustama täisgaasiga, kui tahad konkurentsis püsida. Ilma temata teadsin täna, et võin avaringil võtta natuke rahulikumalt ja siis anda endast ülejäänud võistluse ajal kõik. Olen selle võiduga väga rahul ja see on hea algus 2020. aastale."

MK-sarja üldarvestuses on esikohal endiselt Johannes Thingnes Bö, kes edestab oma venda, reedel 24. lõpetanud Tarjei Böd 44 punktiga. Fourcade tõusis kolmandaks ja jääb Tarjei Böst nüüd maha kolme punktiga.

Laupäeval on Oberhofis kavas teatesõidud. Naised alustavad kell 12.50 ning mehed 15.05. Ülekannetele saab kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel.