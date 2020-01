Raido Ränkel: pean tiirus rohkem aega võtma

"Eks ma lootsin vähe paremini lasta kui lasin. Ei tulnud see kuidagi võistlustel välja. Trennis, nagu olen rääkinud, tuleb välja küll juba!" lausus Ränkel ERR-ile.

"Poisid on kiired ka. Kindlasti mõjutab trahviringidel sõitmine ka suusaaega. Aga üldpildis on nii nagu arvasin - tuleb hästi lasta, siis oled ka heal kohal. See veel ei ole õnnestunud."

Õnneks Ränkel teab, mida peab muutma. "Kontrollvõistlustel seda pinget on nats vähem kindlasti, aga nagu treener on öelnud - peaksin tiirus aega rohkem võtma. Kipun seal kiirustama."

"Eestikatel lasin ka sprindis viis trahvi, aga minu puhul on see juba edasiminek - kas lased kaheksa või viis," jätkas Ränkel. "Otepääl valitsesid väga keerulised tuuleolud ka. Kui suudan pea kainena hoida ja tean, et pean võtma tiirus aega, siis usun, et märgid võivad paremini kukkuda ka."

Tagasihoidlikud tulemused detsembris Ränkelit ei heiduta. Juba alavahetuse otsust vastu võttes ütles ta endale, et konkreetsete tulemussoovidega pingeid peale ei pane. "Kui läheb nii, siis läheb. Lihtsalt tuleb tööd teha ja vaeva näha, küll siis läheb paremaks."