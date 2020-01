Meril Beilmann tegi tippspordiga ootamatult lõpparve

Laskesuusataja Meril Beilmann jõudis jõulude ajal äratundmisele, et tippsport ei too enam sära silmadesse.

"Otsest põhjust, mis sundinuks mind lõpetama, polnud. Ei ole ka nii, et sport oleks minu jaoks kuidagi ebameeldiv. Saan lihtsalt aru, et võistlemine ei pakkunud enam suurt emotsiooni ega toonud sära silmadesse. Noore Merili unistused pole enam minu tegelikud unistused," rääkis Beilmann intervjuus Delfi Spordile.

"Alguses oli mõte, et jätkan spordiga kevadeni, kuid siis mõistsin, et venitamisega hakkaksin oma spordivälise elu eesmärke saboteerima. Praegu tundus lõpetamiseks õige aeg," tõdes Beilmann, kelle uued eesmärgid on seotud õpingutega TalTechis ja tulevase tööeluga. Tõsi, seda, kus ärindust õppides saadud teadmisi rakendada, ta veel ei teadnud.

Lühikeseks jäänud karjäärist tõi Beilmann esile 2014. aastal juunioride EM-il segateates saadud pronksmedali ja kogu sportimisega kaasneva protsessi. "Hing jääb mul ju spordi juurde ja kui tekib aasta või kahe pärast soov uuesti proovida, on see võimalus olemas," arvas ta.