"Pealtnägija" tutvustab Eesti edukaimat rallifotograafi

32-aastase spordifotograafi Jaanus Ree nimi ei ütle kodumaal veel kuigi palju, kuid maailma spordiareenil, iseäranis autorallis on ta fotograafina oma ala vaieldamatu tipp. Ree tööandjaks on Red Bull, Austria päritolu energijajoogi tootja, kes on ekstreemspordi maailmas mitmes mõttes teerajaja.

"Seal ei ole kahtlustki, ta on ikka oma ala spetsialist ja kindlasti kunstnik," kiitis Tänak.

"Ajalugu on näidanud, et tema neid uue väljamõtlemise stiile hakatakse suhteliselt kiiresti kopeerima," lisas Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja.

Kui Ree pole just raja ääres pildistamas, on ta rendiautos, sest vahemaad erinevate katsete vahel on pikad. Ree isiklik rekord on 4500 kilomeetrit ühe ralliga. "Vahetult enne rallit on meil lubatud sõita mööda rallirada paar tundi varem ja rallirada on tihtipeale teravate kividega, ma suutsin kaks rehvi puruks sõita," meenutas Ree mullu Portugalis juhtunut. "Esimese saime enda tagavaradega ära parandatud, aga teise puhul pidin abi otsima. Siis oli vaja teistelt fotograafidelt laenata tagavara rehvi."

Ka Ree tee fotograafia juurde kulges üle kivide ja kändude. Kümme aastat tagasi oli ta lootustandev purjelauasõitja, kuid sai ühel võistlusreisil vigastada. Selleks, et sõpradele võistlustel kaasa elada, tuli mängu võtta kavalus.

"Laenasin sõbralt fotoaparaadi, mis nägi võimalikult suur ja professionaalne välja ja ütlesin, et ma esindan Eesti ajalehte, mis oli välja mõeldud ja palun organiseerige mind meediapaati," jutustas Ree. "Nii ma siis kolm-neli päeva meediapaadis nii-öelda töötasin, samal ajal jälgisin võistlust. Kui alguses elasin Eesti sportlastele kaasa, siis mingist hetkest pigem tegelesin pildi tegemisega. Pildid olid nagu olid, aga sealt sai asi alguse."

Nüüd on Jaanus Ree tipptasemel spordifotograaf, kes teeb suuri tegusid mitte ainult spordis, vaid ka näiteks reklaamitööstuses. Enamik klientidest on maailmakuulsad ja igast projektist võiks teha ükshaaval pika loo. Näiteks Toro Rosso vormeliklubile pildistas Ree Itaalias üles kõik meeskonna kümne aasta võistlusautod. Šveitsi rõivabränd Gjus lennutas eestlase koos tuntud golfaritega Põhja-Norras asuvasse Lofootide saarestikku, et teha seal õhku ahmima panevad reklaamfotod nii päeval kui öösel. Ja lõpetades fototehnika tootja Nikoni megaprojektiga, mille tarbeks pildistati tuntuid vee-, krossi- ja ka rallisportlasi mitmes Euroopa riigis, teiste seas ka näiteks Eestis Männiku karjääris.

Kuid Ree jaoks on kõige meeldejäävamad ikkagi päris võistlusolukorrad. Üks raskemaid oli näiteks 2015. aastal toimunud maailma pikim rattavõistlus, kus läbi Siberi tundra sõideti Moskvast Vladivastokini.

Fotograafi tugevus on olla õigel ajal õiges kohas. Kaks aastat tagasi oli Ree Mehhikos üks väheseid Ott Tänaku legendaarse vettesõidu tunnistajaks.

"Vaatasin kõrvale, millega teised fotograafid pildistavad ja kuna kõigil olid samasugused objektiivid ees, hakkasin enda objektiivi vahetama, et saada vähe teistusugust pilti kui nemad. Peale seda hakkasin mõtlema, et palun ära ole Ott, ja siis kuskilt kaugelt kostus, et "Raigo, kas sa said välja?" Juhtub," meenutas Ree naerdes.

Vaata Kristjan Pihli reportaaži fotograafi tööst Hispaania rallil videost!