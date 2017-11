Eesti rallimehel on Austraalia MM-etapi eel säilinud veel tiitlilootus

Rahvusvaheline Tõsteliit (IWF) andis esmaspäeval teada, et Venemaa tõstja Ruslan Albegovile on määratud dopingureeglite rikkumise eest ajutine võistluskeeld.

Larensi kaaslasel Gorbanil enam tiitlivõimalust pole, kuna juba enne Austraalia etappi on Serderidis temast punktiga ees. Kaardilugeja Miclotte jääb aga Larensist maha seetõttu, et ta ei teinud kõiki etappe koos kreeklasega kaasa.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel