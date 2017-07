Forte kapten: ehk toetavad meid Saaremaa head vaimud

Hommikul Kuivastus stardi saanud 138 jahti hakkasid õhtul pärast viit Roomassaare sadamasse jõudma. Nagu eilegi, oli ka täna esimesene jaht, mis finišisse jõudis, Forte, mille kapteniks saarlane Jaak Jõgi.

Kas Fortele oli kasuks ka see, et kaptenile oli Saaremaa veed ja tuuled pisut tuttavamad? "Kui, siis nii palju, et äkki toetavad meid Saaremaa head vaimud, aga rohkem küll ei tea, et siin eeliseid oleks," vastas Jõgi ERR-ile. "Tuul oli selline, et need õiged valikud tuli teha kohe sõidu algul ja me suutsime hoida õiget poolt ja tuule pööramised olid meile päris hästi kasuks."

Tänavune 60. Muhu väina regatt on rekordiline ka osavõtjate poolest. 138 võistlevat jahti mahuvad küll merele ilusti ära, aga sadamates kipub juba kitsaks minema.

"Jah, merel piiri pole, aga Kuivastu sadam oli eile küll nii täis, et sinna oleks võib-olla kümme jahti veel mahtunud, aga mitte rohkem," tõdes regati direktor Indrek Ilves.

Esmaspäeval, regati kolmandal võistluspäeval, minnakse siit kell 12 taas merele, kui sõidetakse kolmas etapp ümber Abruka ja õhtuks tullakse Roomassaare sadamasse jälle tagasi.