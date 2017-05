Killing: neljapaat peab ennast nüüd tõestama

Neljapaat koosseisus Kaspar Taimsoo, Geir Suursild, Sten-Erik Anderson ja Kaur Kusalp startis teises eelsõidus, kus nende vastasteks olid Tšehhi, Saksamaa, Norra, Suurbritannia ja Poola. Eesti algus oli rahulik ning sõit pigem ühtlane. Kui liidrid jõudsid kiirendada, jätkas meie nelik stabiilses tempos, kogudes järjest kaotussekundeid. Lõpuveerandil kiirendasid jõuliselt Poola, Norra ja Suurbritannia, suurendades edumaad tagumiste ees veelgi. Lõpu 500 meetriks eestlastel jaksu enam ei jätkunud ning meeskond finišeerus ajaga 6.09,36 viiendana. Sõidu võitjana liikus otse finaali kahekordse olümpiavõitja Olaf Tuftega tugevdatud Norra (5.53,15), järgnesid Suurbritannia (5.55,04), Poola (5.56,62) ja Saksamaa (6.00,08). Eestist tahapoole jäi koduvetel võistlev Tsehhi kvartett (6.16,86). Esimesest eelsõidust tagas finaalikoha Leedu (5.51,03), vahendas Sõudeliit.

Paatkonna juhendaja Matti Killing arvas, et võrreldes Tšehhiga on areng toimunud, ent tehnika on liiga ebaühtlane. „Kas oleme meie tšehhidel eest läinud ja arenenud või on nemad nõrgemaks jäänud, seda ei oska öelda. Tehniline pool jätab soovida. Vahesõidus tuleb minna täispangale ning kui meestel on mõtteid hooaega ühiselt jätkata, peavad nad end nüüd tõestama,“ avaldas Killing.

Vahesõidud on kavas laupäeval algusega kell 13.38 ja 13.44. Eesti stardib teises vahesõidus 5. rajalt, vastasteks Tšehhi, Ukraina, Suurbritannia ja Itaalia. Esimeses sõidus lähevad veele Rumeenia, Saksamaa, Holland, Poola ja Venemaa. Pühapäevasesse finaali tagavad kohad kummagi sõidu kaks esimest.