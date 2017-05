Matti Killing ootab paariskaheselt pääsu finaali

"Võtame päeva korraga," ütles treener Matti Killing Vikerraadiole. "Rahule jääksin siis, kui paariskahene jõuaks finaali. Neljase puhul oleks taoline edu üllatav, kuid kui nad saavad paadi kenasti jooksma nagu treeningul, siis võivad hästi esineda."

Neljapaadi vastased homses eelsõidus on Suurbritannia, Norra, Poola, Tšehhi ja viimaste aastate valitseja Saksamaa, kahepaadi konkurendid on Leedu, Ukraina ja Poola. "Kahepaadil on võib-olla natuke lihtsam," arutles Killing. "Ukraina oli juba varem tugev ning Poola ja Leedu edestasid meid MK-etapil. Neljasel läheb edasi vaid võitja, kuid siin on seltskond tõsine, sest osalejate seas on olümpiamängude finalistid Suurbritannia, Saksamaa ja Poola. Võidu peale oleks ulmeline välja minna ning nii tahaks paadi kenasti jooksma saada ja säästa mehi vahesõiduks."