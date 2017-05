19-aastane hindu teenis F1 võistkonnaga lepingu

Maini kerkis esile 2011. aastal, kui võitis kodumaal F1 võistkonna Force India talendivõistluse. "Kogu mu senine karjääri sihiks on saada vormel-1 sõitjaks ja see võimalus on suureks sammuks edasi," lausus noor vormelipiloot võistkonna pressiteate vahendusel.

Seni on vormel-1 sarjas starti pääsenud kaks hindut: Narain Karthikeyan ja Karun Chandhok. Neist esimene jõudis ka punktidele, kui lõpetas 2005. aastal USA GP neljanda kohaga.

Haasi esimene reservpiloot on hetkel 18-aastane ameeriklane Santino Ferrucci. Põhipilootidena jätkavad prantslane Romain Grosjean ja taanlane Kevin Magnussen.