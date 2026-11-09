Barcelona murdis Atletico ja sai hooaja esimese suure skalbi

Tänavu nii Madridi Realile kui Paris Saint-Germainile kaotanud Barcelona tõestas nii teistele kui iseendale, et suudavad ka suurtele meeskondadele vastu saada, alistades võõrsil 2:1 Madridi Atletico.

Paistis olevat vaid aja küsimus, mil emb-kumb skoori avab. Esimest väravat tuligi oodata vaid kümnenda minutini, kui Julian Alvarez leidis värava eest valveta ununenud kaasmaalase Giuliano Simeone, kes suunas palli pooltühja võrku. Vaheajale läksid meeskonnad siiski viigiseisul, kui vastaste vahel nõtkelt liikunud Pedri leidis Fermin Lopeze, kelle jätk takerdus Pubilli, kuid tagasipõrkunud palli naelutas ta ise tagumisse nurka, vahendab Soccernet.ee.

Teisel poolajal rütmi leidnud Barcelona oli väravale ohtlikum ja pööras kaotusseisu ümber 66. minutil, kui Lamine Yamal leidis mõõdetud läbisööduga Fermini, kes veeretas palli Jan Oblakist mööda ja lõi nii enda kui Barcelona teise värava.

Barcelona sai seega magusa võidu, mis säilitas neile koondisepausi ajaks tabeli esikoha. Nende edu Reali ees on kolm punkti, Atletico jääb Barcelonast maha viie punktiga.

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