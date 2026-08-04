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MM-il säranud Norra väravavahi töö jätkub Saksamaal

Jalgpall
Örjan Nyland
Örjan Nyland Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Jalgpall

Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiril koos Norra koondisega palju tähelepanu pälvinud väravavaht Örjan Nyland hakkab mängima Saksamaa klubi RB Leipzigi ridades.

35-aastase puuriluku jaoks pole tegemist uue kohaga, sest kuulus samasse klubisse ka hooajal 2022/2023. Siis tuli tal küll täita varumehe rolli ja sai platsile vaid kolmeks kohtumiseks.

Pärast seda siirdus Nyland mängima Hispaania kõrgliigas pallivasse Sevillasse, kus kogunes kolme hooaja peale 59 kohtumist. Suvine suurturniir Põhja-Ameerikas läks tal aga väga hästi.

Norra koondis jõudis veerandfinaali ja Nyland täitis esikinda rolli. Seejuures kaheksandikfinaalis saadi mälestusväärne 2:1 võit Brasiilia üle. Norralasel õnnestus selles kohtumises tõrjuda ka Bruno Guimaraesi penalti.

"Kui avanes võimalus RB Leipzigisse naasta, ei pidanud ma kaks korda mõtlema," kommenteeris mängija. "Mul on klubist ja siinsetest inimestest palju positiivseid mälestusi ning ootan väga taaskohtumisi."

RB Leipzigi esiväravavaht oli pikki aastaid ungarlane Peter Gulacsi, kes liitus aga tänavu suvel Hispaania kõrgliigas mängiva Villarrealiga.

Toimetaja: Siim Boikov

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