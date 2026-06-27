X!

Vägistamises süüdistatud MM-i täht kaebas otsuse edasi

Jalgpall
Achraf Hakimi
Achraf Hakimi Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Maroko jalgpallitäht Achraf Hakimi on edasi kaevanud otsuse, mille kohaselt peab ta Prantsusmaal astuma kohtu ette vägistamissüüdistuse tõttu.

Prantsuse apellatsioonikohus otsustas 19. juunil, et Paris Saint-Germaini kaitsja peab astuma kohtu ette seoses 2023. aastal esitatud vägistamissüüdistusega. Hakimi on süüdistusi kogu menetluse vältel eitanud.

AFP teatel pöördus Hakimi pärast apellatsioonikohtu otsust Prantsusmaa kõrgeimasse kohtusse. Tema advokaat ei soovinud seda sammu kommenteerida.

2023. aasta veebruaris pöördus tollal 24-aastane naine politseisse ja väitis, et tutvus Hakimiga varem Instagramis ning sõitis jalgpalluri tellitud taksoga tema koju. Naise sõnul vägistas Hakimi ta.

Pärast 19. juuni otsust teatas Hakimi ühismeedias, et on kohtuprotsessi oodanud esimesest päevast peale. Kannatanu advokaadi Rachel-Flore Pardo sõnul on kõik senised otsused olnud tema kliendi kasuks. "Ta võitleb lõpuni õigluse saavutamiseks," ütles ta.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

premium liiga

jalgpalliuudised

14:01

TÄNA OTSE | Edasipääsu kindlustanud Inglismaa püüab alagrupis esikohta

13:45

Karmi käega Bielsa lahkus Uruguay koondise juurest: ma ei jäta midagi maha

13:11

Vägistamises süüdistatud MM-i täht kaebas otsuse edasi

11:20

Endine Leedu jalgpallur hukkus Ukraina sõjas

09:29

Iraani koondislane Ramin Rezaeian VAR-i otsusest: me väärisime võitu

09:05

Belgia sai viimaks väravakraanid lahti, Egiptusele piisas viigist

06:04

Uruguay turniir lõppes kaotusega Hispaaniale, Roheneemesaared said edasi

00:00

Dembele lõi Norrale poole tunniga kübaratriki ja Prantsusmaa võitis grupi Uuendatud

26.06

Vaprusele piisas kodupubliku ees ühest väravast Uuendatud

26.06

Eesti U-15 jalgpallurid osalevad esmakordselt toimuval MM-festivalil

sport.err.ee uudised

14:01

TÄNA OTSE | Edasipääsu kindlustanud Inglismaa püüab alagrupis esikohta

13:45

Karmi käega Bielsa lahkus Uruguay koondise juurest: ma ei jäta midagi maha

13:11

Vägistamises süüdistatud MM-i täht kaebas otsuse edasi

12:32

Venemaa jättis iluvõimlemise MK-etapi vahele lipu- ja hümnikeelu tõttu

11:59

MM-tiitli nimel võitlev Aabrams ehitas paadi kuue päevaga uuesti üles

11:20

Endine Leedu jalgpallur hukkus Ukraina sõjas

10:49

Wimbledoni loos tõi Williamsile soodsa avaringi, Djokovici võib oodata tippduell

10:19

Eesti ratturid tegid Balti meistrivõistlustel puhta töö

09:29

Iraani koondislane Ramin Rezaeian VAR-i otsusest: me väärisime võitu

09:05

Belgia sai viimaks väravakraanid lahti, Egiptusele piisas viigist

08:51

Miller-Uibo võitis Zagrebis, LaFond hüppas maailma hooaja tippmargi

08:14

Mihkel Männiste teenindab U-17 korvpalli MM-il kohtumisi

06:04

Uruguay turniir lõppes kaotusega Hispaaniale, Roheneemesaared said edasi

00:00

Dembele lõi Norrale poole tunniga kübaratriki ja Prantsusmaa võitis grupi Uuendatud

26.06

Varjun ja Jegers pääsesid EM-il viimasele päevale

26.06

Vares: USA-s on elu sportlastel nii ilusaks tehtud

26.06

ETV spordisaade, 26. juuni

26.06

Kotsar: nagu näha, on vaja veel tööd teha

26.06

Vaprusele piisas kodupubliku ees ühest väravast Uuendatud

26.06

Mölder ja Tamm pääsesid Poolas finaali

loetumad

00:00

Dembele lõi Norrale poole tunniga kübaratriki ja Prantsusmaa võitis grupi Uuendatud

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

06:04

Uruguay turniir lõppes kaotusega Hispaaniale, Roheneemesaared said edasi

26.06

Eesti korvpallikoondis alistas kodupubliku ees Läti kümne punktiga Uuendatud

25.06

Prantsusmaal uppus kuumalaine eest jahutust otsinud tippjalgpallur

09:05

Belgia sai viimaks väravakraanid lahti, Egiptusele piisas viigist

26.06

Eestlased NBA-s: tuttavad näod, katki jäänud unistus ja unustatud nimi

26.06

Tänavusel MM-il sündis uus väravarekord

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

26.06

Vaprusele piisas kodupubliku ees ühest väravast Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo