Vägistamises süüdistatud MM-i täht kaebas otsuse edasi

Maroko jalgpallitäht Achraf Hakimi on edasi kaevanud otsuse, mille kohaselt peab ta Prantsusmaal astuma kohtu ette vägistamissüüdistuse tõttu.

Prantsuse apellatsioonikohus otsustas 19. juunil, et Paris Saint-Germaini kaitsja peab astuma kohtu ette seoses 2023. aastal esitatud vägistamissüüdistusega. Hakimi on süüdistusi kogu menetluse vältel eitanud.

AFP teatel pöördus Hakimi pärast apellatsioonikohtu otsust Prantsusmaa kõrgeimasse kohtusse. Tema advokaat ei soovinud seda sammu kommenteerida.

2023. aasta veebruaris pöördus tollal 24-aastane naine politseisse ja väitis, et tutvus Hakimiga varem Instagramis ning sõitis jalgpalluri tellitud taksoga tema koju. Naise sõnul vägistas Hakimi ta.

Pärast 19. juuni otsust teatas Hakimi ühismeedias, et on kohtuprotsessi oodanud esimesest päevast peale. Kannatanu advokaadi Rachel-Flore Pardo sõnul on kõik senised otsused olnud tema kliendi kasuks. "Ta võitleb lõpuni õigluse saavutamiseks," ütles ta.