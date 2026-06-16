Tiitlitega Hispaania jalgpallur mõisteti pikaks ajaks vangi

Hispaania kohus mõistis profijalgpallur Rafa Miri süüdistatuna seksuaalses kallaletungis ja kehavigastuste tekitamise eest kaheksaks ja pooleks aastaks vangi.

Praeguseks 28-aastane Mir arreteeriti 2024. aasta septembris pärast seda, kui naisterahvas esitas tema vastu kaebuse seksuaalses rünnakus. Mängija advokaat sõnas toona, et vahekord oli konsensuslik ja Mir ise eitas süüdistusi kategooriliselt.

Kohtuotsuse kohaselt kohtusid Mir ja üks teine jalgpallur Valencia ööklubis kahe naisega. Hiljem mind edasi Miri koju pidu jätkama. Seal ründas Mir ühte naisterahvas basseinis ja vannitoas seksuaalselt. Kohus tõstis esile ohvri püsivaid ja usaldusväärseid ütluseid, mida toetasid tunnistajate tunnistused ja kohtumeditsiinilised aruanded.

Lisaks vanglakaristusele määrati ohvrile hüvituseks 64 000 eurot, aga Mir saab kohtotsuse soovi korral edasi kaevata.

Intsidendi ajal oli Mir, kelle mängijaõigused kuuluvad Sevillale, laenatud Valenciasse. Lõppeval hooajal mängis ta laenulepingu alusel Elches, kus pidas Hispaania kõrgliigas 27 kohtumist ja lõi kaheksa väravat.

Sevilla kommenteeris avalduses, et aktsepteerib kohtuotsust ja lisas, et ühiskonnas pole kohta vägivallale ega väärkohtlemisele.

Rafa Mir on karjääri jooksul võitnud Hispaania U-21 koondisega omaealiste EM-finaalturniiri (2019), tulnud olümpiakoondisega 2021. aastal Tokyos hõbedale ja Sevilla klubiga 2023. aastal Euroopa liiga võitjaks.