TÄNA OTSE | Premium liigas jagatakse punkte tabeli alumises otsas

Täna kell 18.55 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Premium liiga kohtumiselt FC Kuressaare - FC Nõmme United. Kommenteerivad Aet Süvari ja Danel Tiirats.

Vastamisi lähevad tabeli kaks alusemise otsa klubi. Kuressaare on võitnud sel hooajal kolm ja kaotanud üheksa kohtumist ning asub tabelis eelviimasel kohal. Nõmme United on saanud neli võitu, ühe viigi ja seitse kaotust ning on astme võrra kõrgemal.

"Ees ootab tasavägine ja võitluslik kohtumine, kus punktid on mõlema meeskonna jaoks väga olulised," lausus Kuressaare treener. "Oleme valmis andma väljakul maksimumi ning eesmärk on lõpuks vajalikud punktid ära võtta. Otsustavaks saavad keskendumine, distsipliin ja meeskondlik võitlusvaim."

Nõmme Unitedi mängija Mathias Palts lisas: "Peame taas üles leidma oma enesekindluse ja hea energia. Eesmärk on kolmapäeval pakkuda üks korralik lahing ja tuua kolm punkti koju."

Sel hooajal on võistkonnad korra omavahel juba vastamisi läinud - 25. aprillil sai Nõmme United Sportland Arenal toimunud kohtumises 2:1 võidu, kusjuures tänu Andre Frolovi kuuenda üleminuti penaltile.