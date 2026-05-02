Rooba ja KooKoo võitsid finaalseeria avamängu

Tappara pääses avaperioodil Justin Addamo väravast juhtima, kuid vähem kui minutiga viigistas seisu Vilmos Gallo. Jimi Suomi viis KooKoo teise kolmandiku keskel juhtima ja mõni minut hiljem kasvatas külaliste eduseisu kaheväravaliseks Marcus Davidsson.

Addamo vähendas viimase kolmandiku 15. minutil vahe ühele väravale. Paar minutit enne normaalaja lõppu saatis neljanda litri Tappara väravasse Otto Paajanen ning oma panuse sellesse andis ka Rooba, kes sai kirja söödupunkti.

Nelja võiduni peetava finaalseeria teine kohtumine toimub esmaspäeval Kouvolas. Soome meister selgub hiljemalt 13. mail.