Rooba ja KooKoo võitsid finaalseeria avamängu

Robert Rooba (nr 88). Autor/allikas: KooKoo/Facebook
Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo alistas Soome meistrivõistluste finaalseeria avamängus võõrsil Tampere Tappara 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).

Tappara pääses avaperioodil Justin Addamo väravast juhtima, kuid vähem kui minutiga viigistas seisu Vilmos Gallo. Jimi Suomi viis KooKoo teise kolmandiku keskel juhtima ja mõni minut hiljem kasvatas külaliste eduseisu kaheväravaliseks Marcus Davidsson.

Addamo vähendas viimase kolmandiku 15. minutil vahe ühele väravale. Paar minutit enne normaalaja lõppu saatis neljanda litri Tappara väravasse Otto Paajanen ning oma panuse sellesse andis ka Rooba, kes sai kirja söödupunkti.

Nelja võiduni peetava finaalseeria teine kohtumine toimub esmaspäeval Kouvolas. Soome meister selgub hiljemalt 13. mail.

Toimetaja: Henrik Laever

13:16

Eesti tuli kaks korda kaotusseisust välja ja alistas Lõuna-Korea hokimehed Uuendatud

11:43

Buffalo Sabres jõudis üle aastate Stanley karika teise ringi

09:48

Eesti hokinoored lõpetasid MM-turniiri kenal noodil

01.05

Wild pääses pika ootuse järel edasi: meie fännid nutsid

30.04

Eesti hokinoored avasid kodusel MM-il võiduarve

30.04

Eesti jäähokikoondis viskas MM-i teises mängus viis väravat

30.04

Skoorivaene õhtu viis Philadelphia Flyersi järgmisesse ringi

29.04

Eesti jäähokikoondis viskas avamängus Hispaania võrku 12 litrit

29.04

Draisaitl säilitas Oilersi ja Pastrnak Bruinsi edasipääsulootuse

29.04

U-18 hokikoondis pidi tunnistama Austria paremust

28.04

Eesti hokikoondis alustab MM-i: kui säilitame kannatlikkuse, tuleme toime

28.04

Crosby koduklubi jäi ellu, Vegas võitis lisaajal

27.04

Rooba klubi pääses Soome meistrivõistluste finaali

27.04

Põhiturniiri parimal Stanley karikasarja avaringis probleeme polnud

19:23

Lucas Orav edestas Tallinna lauluväljakul Robert Virvest

19:01

Levadia naaseb Saaremaalt kolme punktiga Uuendatud

18:46

Georg Lurichi 150. juubeli jooksu võitsid Rico Kruus ja Kirke Külmhallik

18:16

Ipswich Town tõusis tagasi Inglismaa kõrgliigasse

17:43

Janika Lõiv avas Norras võiduarve

17:19

USA tippülikooliga liitunud Vaaks: valik oli üsna lihtne

16:44

Segapaaride MM-i võitis Austraalia Uuendatud

15:44

Pärnu Vapruse kapten läheb lõikusele

15:15

Eesti pararatturid suutsid end MK-etapil Belgias hästi realiseerida

14:36

Ingrid Neeli jaoks katkes Florida turniir poolfinaalis

