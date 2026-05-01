Kalju kerkis Narvas tabeliliidriks, Kink kaotas debüüdil Paide treenerina

Kalju lõi avapoolajal kaks väravat, kui 30. minutil viis Nikita Ivanov külalismeeskonna juhtima ning üheksa minutit hiljem suurendas nende edu Oleksandr Musolitin.

Teise poolaja alguses läks Transi olukord veel keerulisemaks, sest kuus minutit pärast avavilet sai Yayra Doke teise kollase kaardi ja pidi platsilt lahkuma. Tiago Baptista sai 85. minutil kirja Kalju kolmanda värava ja külalised oleks päris mängu lõpus võinud lüüa veel neljandagi, aga Ibrahim Jabiri penalti tabas posti.

Kalju on viimasest neljast mängust võitnud kaks ja kaotanud kaks, 22 punktiga kerkis meeskond taas ka tabeliliidriks. Ühe punkti vähem on teeninud Levadia, kes peab oma kümnenda vooru kohtumise Kuressaare vastu laupäeval.

Trans on aga kaotanud viis mängu järjest ja on tabelis kuue punktiga viimasel kohal. Piirilinna klubi väravate vahe on -20 (9:29), üksteist kehvem kui selles arvestuses eelviimasel meeskonnal Pärnu Vaprusel (9:18).

Õhtul toimunud mängu kogunes Paide kunstmuruväljakule vaatama 500 inimest, kes pidid aga leppima Tartu Tammeka 1:0 võiduga. Kohtumise ainsa värava lõi Patrick Genro Veelma 88. minutil penaltist. Paide Linnameeskonna uuele peatreenerile Tarmo Kingile oli see esimene kohtumine klubi juhendajana.

Tänavust hooaega viie järjestikuse võiduga alustanud Kalju on viimase nelja mänguga teeninud vaid ühe võidu ja ühe viigi ning loovutanud esikoha Tallinna FCI Levadiale. Kalju jääb tabeli liidrist aga kahe punkti kaugusele ehk kerkiks reedel võiduga taas esimeseks, vähemalt kuni Levadia laupäevase mänguni.

"Teame, et tuleb keeruline ja nõudlik mäng. Oleme oma tegemised läbi analüüsinud ning peame olema väljakul distsiplineeritud ja keskendunud igas mängu faasis. Oluline on hoida oma mängu kontrolli all ja teha õiged otsused õigel hetkel. Läheme mängule selge eesmärgiga võtta kolm punkti," ütles peatreener Nikita Andrejev.

Viimased kolm kohtumist Kalju ja Transi vahel on lõppenud mõlema tiimi võiduga ning ühe viigiga. "Me kõik teame, kui raske on Narva vastu mängida, eriti nende kodus, kuid läheme mängule heas vormis, oleme valmis võitlema ja oma punktid ära võtma," sõnas Kalju puurilukk Maksim Pavlov.

Trans pole see hooaeg aga üldse hoogu sisse saanud ning üheksa mänguvooruga on teenitud kaks võitu ja seitse kaotust. Tabelis ollakse kuue punktiga viimasel ehk kümnendal kohal, viimases mängus lubati Levadial lüüa lausa seitse vastuseta väravat. "Tuleb keeruline mäng, kuid meeskond on valmis lõpuni võitlema. Püüame olukorda muuta, näidata iseloomu ja teha kõik võimaliku tulemuse ning meie fännide nimel!" sõnas väravavaht Mark Zahharov.

Reede õhtul peetakse Premium liigas veel üks mäng, kui tabeli neljas Paide Linnameeskond võõrustab üheksandal kohal asetsevat Tartu JK Tammekat.