Indiana NCAA meistriks viinud mängujuht jätkab karjääri Las Vegases

22-aastane Mendoza vahetas eelmise hooaja eel pärast kolme aastat Californias ülikooli ning liitus Indianaga, kes tegi muinasjutulise ümbersünni ning jõudis uue mängujuhi ja peatreener Curt Cignetti juhtimisel NCAA finaali. Üliõpilasliiga parimaks mängijaks valitud Mendoza tegi otsustavas mängus Miami vastu meeldejääva esituse ning kindlustas akrobaatilise ja hulljulge jooksuga Indianale esimese NCAA meistritiitli.

Tänavust NFL-i draft'i peeti just mängujuhtide kohalt võrdlemisi nõrgaks ning põhiturniiril viimase ehk 32. koha saanud Las Vegas Raiders hakkas tõenäoliselt kohe pärast hooaega juba Mendozaga arvestama. Kinnitus tuligi öösel vastu reedet, kui Las Vegase klubi Hispaania juurtega quarterback'i rünnakut tüürima tõi.

Mendoza on mõõtudelt täpselt selline nagu üks mängujuht olema peab: 193 sentimeetri pikkune ja 107 kilogrammi kaaluv mängumees on tugeva ja täpse käega ning liigub piisavalt hästi, et end keerulistest olukordadest välja võidelda. Raiders vahetas kehva hooaja järel ka peatreenerit ning sõlmis lepingu Seattle Seahawksiga Super Bowli võitnud ründekoordinaatori Klint Kubiakiga, kelle süsteem peaks mängujuhile ideaalselt sobima. Klubi valis mullu draft'is jooksja Ashton Jeanty ning Mendoza saab palli visata liiga parimate püüdjate hulka kuuluvale Brock Bowersile, kuid mängujuhti kaitsev ründeliin vajab veel tugevdamist.

Kuigi mängujuhte ei peetud talendikorjes tugevuseks, valis Los Angeles Rams 13. valikuga Alabama ülikoolist Ty Simpsoni, kelle hooaja esimene pool oli suurepärane, aga teine pool lagunes vigastuste tõttu. Simpson ei pea õnneks koheselt mängima ning saab peatreener Sean McVaylt ja mullu NFL-i kõige väärustlikumaks mängijaks valitud Matthew Staffordilt kõva hariduse. Praegune mängujuht on aga 38-aastane ning teda on viimastel hooaegadel kimbutanud vigastused, küsimus on pigem selles, kas Ramsil oleks olnud targem võtta näiteks püüdja või kaitsemängija ja proovida Staffordiga teist korda Super Bowli võita.

Paljud tiimid vaatavad aga juba järgmise aasta draft'i poole, kus peaks eelduste kohaselt mängujuhte rohkem olema. Näiteks lõpetab tuleva hooajaga oma karjääri NCAA-s legendaarse Manningu perekonna järeltulija Arch Manning, kes juhib Texase ülikooli rünnakut.

Kuigi mängujuhtide osas oli talendikorje võrdlemisi nõrk, oli talendikaid mängijaid ohtralt. New York Jets lisas oma kaitseliini mängujuhte jahtima Texas Techist David Bailey, Arizona Cardinals tõi pallikandjaks Notre Dame'i dünaamilise jooksja Jeremiyah Love'i, Tennessee Titans andis oma noorele mängujuhile Ohio State'i püüdja Carnell Tate ning tema koolikaaslane Arvell Reese liitub New York Giantsi kaitsega. Veebruaris Super Bowli võitnud Seattle Seahawks lisas Notre Dame'is Love'iga koos palli kandnud Jadarian Price'i, Super Bowli jõudnud New England Patriots tegi valikutega vangerdusi ja valis 28. Utah' ülikooli ründeliinimehe Caleb Lomu.

Draft'i teine ja kolmas valikuvoor toimuvad Eesti aja järgi öösel vastu laupäeval, ülejäänud nelja vooruga alustatakse laupäeva õhtul.