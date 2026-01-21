Korvpallihullu Indiana jalgpallimeeskond tegi muinasjutulise ümbersünni

Kui Indiana Hoosiersi korvpallimeeskond on üleriigiliselt ja kaugemalgi tuntud - ülikooli korvpallimehed on viiekordsed NCAA meistrid, neist rohkem kordi on NCAA finaalturniiril mänginud ainult viis kooli ning osariigi korvpallilembust on spordisõbrad näinud filmi "Hoosiers" vahendusel -, siis jalgpallimeeskonnal väga pehmelt öeldes nii hästi läinud pole.

Indiana on NCAA kõrgeima divisjoni ajaloos kaotanud kõige enam jalgpallimänge ja vahemikus 1995-2023 lõpetas Indiana hooaja positiivse saldoga ehk kogus rohkem võite kui kaotusi vaid kolmel aastal. Nukraid näiteid lähiminevikust on küllaga: aastal 2011 võitis Indiana Kevin Wilsoni käe all 12 mängust ühe, 2021. aastal saadi Tom Alleni juhendamisel kaks ning veel 2023. aastal kolm võitu.

Seejärel sai Indiana peatreeneriks aga Curt Cignetti ning meeskond tegi üleöö 180-kraadise pöörde. Kui Alleni viimasel ametiaastal võitis Indiana Big Ten konverentsis vaid ühe mängu, võitis Hoosiers Cignettiga kohe järgmisel aastal seal üheksast mängust kaheksa ja lõpetas hooaja saldoga 11-2.

Hea aasta kiuste Indiana võimalustesse - suuresti programmi mineviku tõttu - selle hooaja eel ei usutud: sügisel paigutati nad üleriigilises pingereas 20. kohale ning oma konverentsi hooajaeelses tabelis alles kuuendaks. Indiana sai aga hakkama täiusliku hooajaga, kui võitis kõik oma 16 kohtumist, sealjuures ka esmaspäevase tiitlimängu Miami vastu. Mõistagi on see Indianale esimeseks tiitlivõiduks, viimati sai üks ülikool oma esimese ameerika jalgpalli tiitli aastal 1996, kui meistriks krooniti Florida.

Eesti spordisõbra jaoks jääb USA ülikoolijalgpall reeglina üsna kaugeks nähtuseks, ent Hoosiersi ümbersünd on märkimisväärne ja ookeanitagune meedia hindab meeskonna saavutust äärmiselt kõrgelt. "Mis oli enamike jaoks mõeldamatu, on saanud kõigi jaoks reaalsuseks. Indiana pani punkti hooajale, mis väärib sarnaselt "Hoosiersile" oma kohta kinolinal, kuigi jalgpallimeeskonna minevik tegi selle saavutuse veel muinasjutulisemaks," kirjutas New York Times esmaspäevase mängu kokkuvõttes.

Curt Cignetti ja Fernando Mendoza (15) esmaspäevases tiitlimängus

"Indiana on ülikoolijalgpalli ajaloo kõige ootamatum meister. Nende triumf on kaks aastat ülikoolijalgpalli mäe tippu kestnud sprindi kulminatsioon, ennekuulmatu ümbersünd, mis ei ole mõistuspärane," kirjutas The Ringer. ESPN hindas Cignetti saavutust kõrgemalt kui Leicester City Inglismaa jalgpallimeistriks viinud Claudio Ranieri imelist hooaega ning CNN lisas mängu kokku võttes poeetiliselt: "veel üks, viimane täringuvise viis Indiana jalamati staatusest lubatud maale."

CNN vihjab kümme minutit enne esmaspäevase mängu lõppu toimunud Indiana rünnakule, kui neil oli seisul 17:14 12 jardi Miami väravajoonest neljas down. Täringuvise seisneb selles, et samas olukorras võinuks - ja tavaliselt nii tehaksegi - meeskond minna lööma field goal'i, mis annab eduka soorituse korral kolm punkti. Cignetti joonistas koos oma ründekukoordinaatoriga aga julge lahenduse oma mängujuhile Fernando Mendozale, kes kandis palli ise akrobaatilise sooritusega üle väravajoone ja tõi touchdown'iga tiimile kuus punkti.

FERNANDO. MENDOZA.



THE PLAY OF A LIFETIME ‼️ pic.twitter.com/g3o5nNNslr — ESPN (@espn) January 20, 2026

Cignetti värbas sel hooajal ülikoolijalgpalli parimaks mängijaks nimetatud Mendoza, kes valitakse ka suure tõenäosusega NFL-i draft'is esimesena, tänavu California ülikoolist. Lisaks tõi Cignetti oma eelmisest ülikoolist James Madisonist üle lausa 11 mängijat.

"Inimesed võivad vanaviisi edasi mõelda, kategoriseerida meeskondi ja konverentse nii, nagu nad tahavad, või kohaneda uue maailmaga ja ülikoolijalgpalli uue võimudünaamikaga. Ma ütlen teile midagi: me võitsime Indiana ülikooliga tiitli - kõik on võimalik," ütles Cignetti pärast ajaloolist saavutust.