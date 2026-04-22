X!

Paide viigimäng aitas seitse väravat löönud Kalju liidriks

Jalgpalli Premium liiga: Harju JK Laagri - Paide Linnameeskond.
Koduses jalgpalli Premium liigas peeti kolmapäeval neli kohtumist. Tabeli tippu tõusis Nõmme Kalju.

Senine liider Paide Linnameeskond lubas kodumeeskonnal Harju Laagril Karel Eerme väravast 18. minutil juhtima minna, kuid avapoolaja lõpus realiseeris paidekate kasuks edukalt penalti Abdourahman Badamosi. Teise vaatuse alguses viis Paide juhtima Martin Milleri kena kauglöök, aga normaalaja lõpus määrati Harju kasuks penalti ning Eerme ei eksinud 11 meetri trahvilöögil.

Nõmme Kalju võõrustas samal ajal teist Nõmme meeskonda Unitedit ning teenis ülikindla 7:1 võidu. Võitjate poolel sai jala valgeks kuus meest: Tiago Azevedo Baptista skooris kaks ning Mihhail Orlov, Mattias Männilaan, Bogdan Vaštšuk, Nikita Ivanov ja Rommi Siht kõik ühe värava.

Sarnaselt Kaljule lustis ka tiitlikaitsja FC Flora, kes oli koduväljakul Narva Transist üle 6:0. Kahe värava eest kandis hoolt Rauno Sappinen, üks värav kirjutati Remo Valdmetsa, Sergei Zenjovi ja Sander Alamaa nimele. Omaväravaga sai hakkama Transi kaitsja Sergei Kondrattsev.

FCI Levadia alistas Enock Otoo ja Bubacarr Tambedou väravatest võõrsil Tartu Tammeka 2:1.

Tabeliseis 8. vooru järel: 1. Kalju (19 punkti), 2. Levadia (18), 3. Paide (17), 4. Harju (13), 5. Flora (12), 6. Kuressaare (9), 7. Tammeka (7), 8. United (7), 9. Vaprus (7), 10. Trans (6).

Enne mängu:

Hooaja avamängus Pärnu Vapruse paremust tunnistama pidanud Paide on pärast seda kenasti hoo sisse saanud ning teenis pärast seda kuues mängus viis võitu ja ühe viigi, kerkides eelmise mänguvooru lõpuks 16 punktiga liigatabeli esikohale.

"Positiivsed tulemused toovad positiivseid emotsioone. Meeskond on hästi häälestatud ja sõidame Laagrisse väga enesekindlalt. Austame Harjut – nad näitavad sel aastal väga head jalgpalli. Meil on aga ainult üks eesmärk ning oleme lahinguks valmis," ütles Paide peatreener Vladimir Vassiljev mängu eel.

12 punktiga neljandal tabelireal asetsev Harju Laagri saab Laagri kunstmurustaadionil nautida kodupubliku toetust ning loodab esinumbrilt punkte röövida. Viimases omavahelises mängus just see juhtuski, kui Harju teenis septembris suurepärase 3:0 võidu. Lisaks mängiti mullu üks mäng viiki, teised kaks läksid Paidele.

"Eelmisel hooajal olid meie ja Paide mängud tulised ja tasavägised ning tulemused räägivad enda eest. Kuigi pidime kaotusi vastu võtma, panime hooajale punkti veenva 3:0 võiduga. Tahame selgelt jätkata sealt, kus eelmine kord pooleli jäime," ütles Harju kaitsja Kaspar Laur. "On oodata tempokat ja füüsilist mängu, kus duelle ei anta niisama ära. Meie läheme väljakule kindla plaaniga, võitleme iga palli nimel ja anname endast kõik, et kolm punkti koju jätta."

Neljamängulisel võiduseerial lainetav Paide alistas eelmises voorus senise tabeli tipu Nõmme Kalju 1:0, Harju lõpetas kahemängulise kaotusteseeria, kui alistas Nõmme Unitedi 2:1.

Kolmapäeval peetakse kokku neli kohtumist: Nõmme Kalju võõrustab kell 18.45 FC Nõmme Unitedit, kell 19.00 saavad lisaks Harju ja Paide mängule alguse FC Flora ja Narva Trans ning Tartu Tammeka ja FCI Levadia. Kaheksas mänguvoor algas teisipäeval Pärnu Vapruse 1:0 võiduga FC Kuressaare üle.

Toimetaja: ERR Sport

