Noorte jäähokikoondis peab enne MM-i kaks kontrollmängu
Eesti U-18 jäähokikoondis jätkab ettevalmistust koduseks maailmameistrivõistluste turniiriks kahe sõpruskohtumisega Tondiraba jäähallis.
Täna, teisipäeval kell 19.40 minnakse vastamisi Itaalia eakaaslastega. Homme, kolmapäeval, 22. aprillil kell 19.40 kohtutakse Lõuna-Korea koondisega.
Mõlemad kohtumised annavad Eesti noortekoondisele olulise mängupraktika vahetult enne algavat MM-turniiri ning võimaluse viimistleda koosseisu ja mängupilti.
Eesti U-18 koondis osaleb 25. aprillist kuni 1. maini Tallinnas, Tondiraba jäähallis toimuval IIHF 1. divisjoni B-grupi maailmameistrivõistluste turniiril. Turniiril on Eesti vastasteks Itaalia, Austria, Prantsusmaa, Leedu ja Lõuna-Korea.
Koondise kandidaadid:
VÄRAVAVAHID
Oliver Uulma (11.1.2009) - Prizma (LAT)
Simon Sildre (12.2.2008) - KooKoo (FIN)
Timur Alihodžin (24.6.2009) - HC Vipers
KAITSJAD
Aleksandr Maslov (3.4.2008) - DVTK Jegesmedvék Akadémia (HUN)
Dominic Luht (22.11.2009) - HC Panter
Georgi Lavrinenko (8.12.2009) - HC Vipers
Konstantin Kossenkov (11.10.2010) - HK Tornaado
Maksim Sudarev (2.2.2009) - IFK Ore (SWE)
Matvei Kalamees (28.7.2008) - Fehérvár Hockey Academy 19 (HUN)
Paavel Tammert (27.1.2009) - Ässät (FIN)
RÜNDAJAD
Aleksander Kudeviita (4.4.2009) - Ässät (FIN)
Andrei Filonik (22.4.2008) - HC Everest
Andrei Pepelyaev (29.9.2009) - Viru Sputnik
Arseni Koltsov (4.5.2008) - Fehérvár Hockey Academy 19 (HUN)
Artemi Ertti (28.4.2009) - HC Vipers
Artjom Orlov (14.6.2008) - Flemingsbergs IK (SWE)
Artjom Timofejev (31.1.2008) - HC Vipers
Daniil Savosto (18.2.2008) - Narva PSK
Jevgeni Ivanov (2.3.2008) - Potomac Patriots (USA)
Kirill Tabunov (13.6.2008) - Kalix HC (SWE)
Maksim Kolnenkov (28.2.2008) - Flemingsbergs IK (SWE)
Pavel Blitštein (23.9.2009) - Palm Beach Breakers(USA)
Roman Mõstkovski (26.11.2010) - Jokerit (FIN)
Ruslan Heitkov (11.11.2008) - Fehérvár Hockey Academy 19 (HUN)
Timofei Stepanov (10.2.2009) - WB/Scranton Knights (USA)
Tristan Kookmaa (17.3.2010) - Jokerit (FIN)
Peatreener: Balint Fekti
Treener: Pelle Sildre
Treener: Gennadi Korobov
Treener: Ilja Iljin
Väravavahtide treener: Janne Karvonen (FIN)
Videotreener: Jesse Candela (CAN)
Tehnik: Arvi Uba
Füsioterapeut: Anette Laureen Linnuste
Võistkonna juht: Ain Kudeviita
Koondise mänedžer: Jüri Rooba
Meedia: Elo Kulla
Toimetaja: Anders Nõmm