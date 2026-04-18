FC Kuressaare teenis Narvas võidulisa, Vaprus sai viigipunkti

Saarlased läksid Narva Fama staadionil juhtima juba 15. minutil, kui Andero Kivi kenasti Narva kaitseliini taha mängiti. Poolajapausile mindi siiski viigiseisul, sest 43. minutil kerkis Shalva Burjandze nurgalöögist tulnud palli jaoks kõige kõrgemale ja saatis selle peaga Kuressaare väravasse.

Külalised taastasid 76. minutil oma edu, kui Johann Vahermägi samuti nurgalöögist peaga skoori tegi. Enam väravalisa ei sündinudki ja pika rännaku teinud Kuressaare teenis Narvas oma hooaja kolmanda võidu.

Hooaja avamängu Paide Linnameeskonna alistanud, aga järgmised viis kohtumist kaotanud Pärnu Vapruse kole seeria sai lõpu, aga kodumurul ei suudetud Tartu Tammeka vastu enamat väravateta viigist.

Laupäeval võõrustab Nõmme United veel Harju Laagrit.